San Valentino: mons. Soddu (Terni), “questo santo esce molto fuori le mura della città e si proietta in tutto il mondo”

La diocesi di Terni-Narni-Amelia celebra la festa del santo patrono, Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della città e della diocesi, dal 5 febbraio al 25 marzo con varie manifestazioni religiose, culturali, musicali, artistiche, sociali legate dal tema: “Mi prendo cura di te: la cura delle relazioni interpersonali, spirituali, socio-sanitarie e ambientali”.

Un’iniziativa che, attraverso l’apertura di tavoli di ascolto, intende recepire problematiche, istanze e proposte da parte delle persone che vivono nei territori circostanti la basilica di San Valentino. L’obiettivo è di mettere in rete soggetti privati e istituzioni per dare risposte concrete che riqualifichino le relazioni di vita delle persone. Come primo segno tangibile di aiuto alle persone bisognose e quale esplicitazione del messaggio d’amore alla vita a cui richiama San Valentino verrà finanziato il progetto Gemma per il sostegno di una maternità in difficoltà delle parrocchie di Santa Maria del Carmelo, San Giovanni e San Valentino.

Cominciata il 5 febbraio la novena in preparazione alla festa di San Valentino si concluderà il 12 febbraio con la celebrazione della festa della Promessa dei fidanzati presieduto da mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia. Vi parteciperanno circa 50 coppie di fidanzati che si sposeranno entro l’anno provenienti da varie parti d’Italia.

Al termine sarà trasferita, in forma privata, l’urna con le reliquie di San Valentino dalla basilica di San Valentino in cattedrale, dove alle 21 si terrà l’incontro di preghiera dei giovani e le famiglie con il vescovo. Domenica 13 febbraio, alle 10, nella cattedrale di Terni sarà celebrata la festa diocesana di San Valentino, con il solenne pontificale presieduto dal vescovo Soddu. Durante il pontificale il sindaco Leonardo Latini accenderà la lampada votiva e pronunzierà l’atto di affidamento della città al santo patrono. Terminato il pontificale, si terrà la processione cittadina per il rientro dell’urna del santo nella basilica di San Valentino, che transiterà lungo le vie della città. Sul sagrato della chiesa ci sarà la benedizione conclusiva del vescovo. “La figura di questo santo è molto sentita nella città di Terni – ricorda mons. Soddu – perché è il santo patrono, ma non accade così in tutte le città. Questo santo esce molto fuori le mura della città e si proietta in tutto il mondo”.