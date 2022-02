Missioni: Noticum, nel nuovo numero focus sui Paesi del Sahel scossi da jihadismo, instabilità, migranti e droga

È uscito il numero di febbraio di Noticum, la rivista multimediale della fondazione Missio. In questo numero, con un’intervista a Marco Aime, si parla dei Paesi del Sahel, la fascia subsahariana che va da Gibuti all’oceano Atlantico: 12 nazioni scosse da jihadismo, instabilità, migranti e traffici di tutti i tipi, tra questi quello della droga. Beppe Magri si interroga poi sul ruolo dei laici in missione: “portatori di cosa?”. Proseguendo nelle pagine, la rubrica dei missionari rientrati presenta don Olindo Furlanetto, fidei donum di Treviso, che nei 25 anni di missione in Brasile ha ricoperto incarichi di responsabilità nella formazione dei seminaristi. Missio Km0, ovvero i laici che sono rientrati da esperienze missionarie, presentano storie di condivisione e il loro impegno oggi in Italia. Le suore missionarie Comboniane raccontano invece 150 anni di fondazione. E poi le notizie dal mondo, viste e vissute dai missionari italiani.