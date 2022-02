Safer Internet Day: Commissione Ue, “diritti di ogni ragazzo siano rispettati e protetti anche nell’ambiente digitale”

“Insieme per un internet migliore” è il tema della Giornata dedicata all’internet più sicuro che si celebrerà in tutto il mondo domani 8 febbraio. Una rete di centri dedicati alla sicurezza informatica, finanziati dall’Ue, organizzerà eventi in tutti i Paesi per sensibilizzare alla creazione di un ambiente web più sicuro, soprattutto per giovani e bambini. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. “Le tecnologie digitali permettono ai ragazzi di partecipare ai movimenti globali e di svolgere il ruolo di cittadini attivi. Pertanto, i diritti di ogni ragazzo devono essere rispettati e protetti anche nell’ambiente digitale”, ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Dubravka Suica. Per aggiornare la strategia Ue del 2012 per un internet migliore per i bambini, la Commissione europea proporrà un nuovo piano questa primavera per sostenere le competenze digitali, assicurare esperienze adeguate all’età e stimolare la partecipazione dei bambini. La strategia punta ad aumentare le azioni contro le fake news, l’esposizione a contenuti dannosi e a contrastare il cyberbullismo. La piattaforma paneuropea “Un Internet migliore per i bambini” fornisce ai bambini, ai loro genitori e agli insegnanti informazioni per un web più sicuro. “Proprio come dotiamo i nostri bambini delle competenze di base prima che possano andare in bicicletta in modo sicuro, dobbiamo fornirgli collettivamente le competenze per navigare nel mondo online in modo sicuro”, afferma il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton.