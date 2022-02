Società: Acli, “accanto al Papa nella promozione della dignità della persona umana”

“Come Acli raccogliamo quanto detto dal Papa durante l’intervista a Fabio Fazio, soprattutto in merito all’importanza di promuovere la dignità della persona umana, un passaggio già ribadito dal presidente Mattarella pochi giorni fa, che ci spinge da credenti e da cittadini italiani ad assumere la lotta per la dignità dell’essere umano come obiettivo primario e centrale di ogni nostra azione”. Così l’Associazione cristiana lavoratori italiani in una nota diffusa poco fa. “Che si tratti del ripudio della guerra, dell’accoglienza dei migranti, dell’universalità ed intangibilità dei diritti della persona, la questione centrale – viene sottolineato dalle Acli – è quella di conferire dignità all’uomo ferito ai margini della strada, la sua dignità. Papa Francesco lo ha spiegato in maniera semplice e profonda, sottolineando l’onnipotenza di Dio nell’amore che invita ogni uomo a perdonare perché il perdono è davvero un diritto di tutti”.