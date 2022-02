Università: Milano, Gentiloni alla Bocconi. Incontro su “Una politica economica dell’Unione europea per la prossima generazione”

“Una politica economica dell’Unione europea per la prossima generazione”. È il titolo dell’incontro promosso dall’Università Bocconi di Milano per martedì 8 febbraio, alle 10 (aula magna di via Gobbi 5), evento a cui parteciperà il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni. “Tra i temi dell’incontro – spiega un comunicato dell’Ateneo – lo stato dell’economia europea e le risorse per finanziare la transizione digitale e ambientale”. L’appuntamento, nell’ambito delle Bocconi-Boroli Lectures, è pensato in memoria di Achille Boroli, editore scomparso nel 2011, ed è organizzato da Università Bocconi e Fondazione Achille e Giulia Boroli. Ingresso con green pass e mascherina Ffp2.