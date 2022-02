Gran Bretagna: messaggi per i 70 anni di regno di Elisabetta. Nichols (primate cattolico), “ringraziamo Dio per la sua testimonianza”

“Celebriamo con gioia sua Maestà, la nostra Regina Elisabetta. Ringraziamo Dio per la sua splendente testimonianza di servizio di platino, piena di fede e dignità. Offriamo le nostre preghiere a Dio per lei e per la sua famiglia. Possa Dio benedirvi, vostra Maestà”. Con queste parole, diffuse via Twitter, il primate cattolico di Inghilterra e Galles, il card. Vincent Nichols, ha voluto congratularsi con la Regina Elisabetta II che, ieri, ha raggiunto i 70 anni di regno. Anche il primate anglicano Justin Welby, in un’intervista con la Bbc, ha reso omaggio alla monarca, dicendo che Elisabetta II “ha mostrato in questi anni uno straordinario senso del dovere, un forte carattere e una capacità di guidare”. Sempre l’arcivescovo di Canterbury ha spiegato come “la fede cristiana è la roccia sulla quale la Regina Elisabetta costruisce la sua vita”. La dimensione religiosa della sovrana è stata esplorata anche da Catherine Pepinster, giornalista cattolica e autrice del libro “I difensori della fede”, in uscita il prossimo giugno, e da Mark Greene, autore di “La Regina servitrice e il Re che serve”. “La Regina interpreta il suo ruolo come un sacrificio continuo ispirato direttamente da Cristo”, hanno detto i due esperti durante il programma religioso “Sunday” della Bbc. “Ed è convinta che il ruolo della “Chiesa di Inghilterra” sia di proteggere la fede cristiana”.