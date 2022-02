Coronavirus Covid-19: Saluzzo, morto don Filippo Brunofranco. In mattinata i funerali a Frassino

Verranno celebrati nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, i funerali di don Filippo Brunofranco, già parroco di Frassino e Melle, nella diocesi di Saluzzo. Il sacerdote, che a maggio avrebbe compiuto 85 anni, è mancato venerdì all’Ospedale civile dover era ricoverato per Covid-19.

“Un anno fa, proprio in questi giorni, dopo decenni trascorsi al servizio delle comunità di San Maurizio di Frassino prima e di Frassino e Melle poi, don Filippo Brunofranco, aveva lasciato per ragioni di salute la guida della parrocchia”, si legge in una nota della diocesi nella quale si ricorda che “per il suo congedo era salito in paese, a fine gennaio 2021, il vescovo Cristiano Bodo che aveva comunicato che Frassino sarebbe entrata a far parte della Fraternità dell’alta valle, insieme a Sampeyre e ai paesi della Castellata, guidata da don Piermario Brignone e don Silvio Sartore”.

“Prete generoso, don Brunofranco, classe 1937, originario di Bagnolo, ha saputo farsi amare ed apprezzare dalla popolazione”, conclude la nota.

I funerali verranno celebrati nella parrocchia di Frassino, con inizio alle 10.