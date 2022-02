Cammino sinodale: Ac Piacenza, al via gli incontri “Focus Chiesa adulti”

Prenderanno il via nella serata di oggi, lunedì 7 febbraio, gli incontri “Focus Chiesa adulti” promossi da Settore Adulti dell’Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio in collaborazione con il Coordinamento degli Uffici pastorali diocesani. L’iniziativa viene proposta accogliendo “l’invito del nostro vescovo – si legge in una nota – per ‘passare dal lamento all’appello’ e di vivere per primi ‘un’esperienza sinodale, cioè un’esperienza bella e attraente di un camminare insieme’”. “Le tre serate – viene spiegato – si inseriscono all’interno del cammino sinodale della nostra diocesi e in esse sperimenteremo questo stile: partiranno dall’ascolto della vita dell’adulto, dalle sue esperienze, fatiche, speranze, per poi soffermarsi su come vive la fede e il rapporto con la Chiesa”.

Questa sera, il primo dei tre appuntamenti sarà sul tema “Convertire Peter Pan – Uno sguardo disincantato sul mondo degli adulti, cioè noi” e vedrà l’intervento di don Armando Matteo, professore di teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. Il 14 febbraio sarà don Cesare Pagazzi, direttore della ricerca del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, a parlare di come “Diventare adulti, diventare cristiani – Il dialogo difficile tra fede, religione, Chiesa, adulti”. Chiusura il 21 febbraio con la tavola rotonda a più voci su “Per un cristiano desiderabile: aprire porte, tracciare strade – Nelle comunità pastorali cerchiamo percorsi praticabili per adulti”.

Tutti e tre gli incontri si svolgeranno dalle 19.45 alle 22.45: quello di questa sera si terrà in modalità online mentre i successivi saranno ospitati presso l’aula magna del Seminario vescovile.