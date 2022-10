Ue: nuove auto e furgoni immatricolati in Europa saranno a emissioni zero entro il 2035. “Passaggio alla mobilità a zero emissioni”

“L’accordo invia un segnale forte all’industria e ai consumatori: L’Europa sta intraprendendo il passaggio alla mobilità a zero emissioni. Le case automobilistiche europee stanno già dimostrando di essere pronte a mettersi in gioco, con l’arrivo sul mercato di auto elettriche, sempre più numerose e a prezzi sempre più accessibili. La velocità con cui questo cambiamento è avvenuto negli ultimi anni è notevole. Non c’è da stupirsi che questo dossier sia il primo dell’intero pacchetto Fit for 55 in cui gli Stati membri e il Parlamento europeo sono giunti a un accordo finale”. Lo ha dichiarato, in una nota, il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, responsabile per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, dopo l’accordo raggiunto dal Parlamento Ue e dal Consiglio che garantisce che tutte le nuove auto e i nuovi furgoni immatricolati in Europa saranno a emissioni zero entro il 2035. Intanto, come passaggio intermedio verso le emissioni zero, i nuovi standard di Co2 richiederanno “una riduzione delle emissioni medie delle nuove autovetture del 55% entro il 2030 e dei nuovi furgoni del 50% entro il 2030”. Secondo la Commissione Ue, “questo accordo segna il primo passo verso l’adozione delle proposte legislative “Fit for 55” presentate dalla Commissione nel luglio 2021 e dimostra, in vista della Cop27, che l’Ue sta attuando a livello nazionale gli impegni internazionali sul clima”. Inoltre, l’accordo dovrebbe “accelerare la produzione e la vendita di veicoli a basse e zero emissioni e inserire il trasporto stradale sulla strada della neutralità climatica entro il 2050”.