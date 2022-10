Dialogo culturale e interreligioso: sorgerà a Pitigliano un Centro per i luoghi santi di Gerusalemme in nome di La Pira

Un Centro per i luoghi santi di Gerusalemme a Pitigliano in nome di La Pira: questa la nuova proposta emersa ieri, venerdì 28 ottobre, in occasione del XV Seminario a porte chiuse che Prospettive mediterranee – socio come la diocesi ed il Comune locali, che hanno ospitato l’evento, della Rete italiana per il Dialogo euro-mediterraneo (Ride) –, ha organizzato coinvolgendo esperti e rappresentanti di varie comunità religiose e nazionali, con la partecipazione anche di Alexandra Valkenburg, ambasciatrice Ue presso la Santa Sede e le organizzazioni Onu a Roma e Tatjana Dordevic, giornalista Al Jazeera Balkans/BBC News in serbo.

Il seminario di Pitigliano – la Piccola Gerusalemme, per due giorni capitale del dialogo culturale e interreligioso – è stato il momento politicamente più complesso ed ambizioso del quarto convegno internazionale e inter-istituzionale “Le Porte del Mediterraneo. La cultura dell’acqua, fonte di dialogo e di sviluppo umano integrale e sostenibile”, nella suggestiva e storica cornice della Fortezza Orsini, che ha ospitato rappresentanti religiosi cristiani, ebraici, ed islamici, diplomatici dal Mediterraneo, rappresentanti Ue, ed esperti culturali, che si sono confrontati e ascoltati reciprocamente in un clima disteso e propositivo. La diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello ha ideato ed ospitato l’evento.