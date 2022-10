Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco in Bahrein, dal 3 al 6 novembre 2022 in occasione del “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”. Le dirette partono giovedì 3 novembre e si concludono con la conferenza stampa sul volo di ritorno che sarà trasmessa domenica 6 in seconda serata. Speciali del programma “Il diario di Papa Francesco”, servizi e approfondimenti a cura del Tg2000.