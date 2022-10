Diocesi: Savona, domani sera concerto del chitarrista Tampalini

Domenica 30 ottobre (ore 21) nella chiesa Sant’Andrea Apostolo di Savona, Giulio Tampalini, considerato dalla critica uno dei più innovativi e carismatici chitarristi del panorama musicale italiano e internazionale, presenterà un repertorio che spazierà da Aguado a Tarrega, eseguirà alcune pagine di celebri compositori per chitarra, da Castelnuovo Tedesco ad Isaac Albeniz, e proporrà un excursus sulle “Sonate” di Niccolò Paganini, a continuazione del progetto dell’integrale cameristico del grande violinista genovese. L’iniziativa rientra all’interno del programma del X Festival internazionale di musica di Savona, promosso da Ensemble Nuove Musiche. Tampalini è vincitore del Premio delle Arti e della cultura, ha più di 40 dischi solistici all’attivo, ha avuto l’onore di aver suonato per il Papa in Vaticano e la rivista Amadeus gli ha dedicato la copertina del numero di settembre, con un suo nuovo album allegato dedicato al compositore messicano Manuel Maria Ponce.