In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei fedeli defunti mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà diverse celebrazioni eucaristiche. In particolare, martedì 1° novembre, alle 15.30, al Cimitero Parco in Torino e mercoledì 2 novembre alle 15.30 al Cimitero Monumentale in Torino. Nella mattinata di martedì 1° novembre, invece, sarà a Susa, dove alle 10.30 presiederà la celebrazione eucaristica in cattedrale.