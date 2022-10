Diocesi: Urbino, nel pomeriggio mons. Tani presiede la messa per l’inizio dell’anno pastorale e il mandato ai catechisti

Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, presiederà la messa per l’inizio dell’anno pastorale e il conferimento dei mandato ai catechisti. La celebrazione è in programma alle 17 nella basilica cattedrale di Urbino. “È un momento importante della vita della nostra Chiesa diocesana – si legge in una nota – ed è raccomandata la partecipazione a tutte le realtà diocesane: il clero diocesano, i religiosi e le religiose, le famiglie, le associazioni e i movimenti, i ministri straordinari dell’Eucaristia, i collaboratori parrocchiali, i catechisti e gli insegnanti di religione”.