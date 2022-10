Diocesi: Imola, il 5 novembre giovani in dialogo con il card. Zuppi. Mons. Mosciatti, “presentiamogli le domande che abbiamo più in cuore”

“Una domanda a don Matteo, i giovani dialogano col cardinale Matteo Zuppi”. Questo il titolo dell’incontro in programma sabato 5 novembre, dalle 16.30, presso il teatro Ebe Stignani di Imola.

“La Chiesa – ha scritto il vescovo diocesano, mons. Giovanni Mosciatti, in una lettera rivolta ai giovani e ‘alla giovinezza che c’è in ogni persona’ – si mantiene giovane se si lascia interrogare e stimolare dalla sensibilità dei giovani. Per questo vorremmo aprire un cantiere per prestarci ascolto e camminare insieme”. Durante l’incontro con il card. Zuppi, ha proseguito il presule, “vogliamo presentargli le domande che abbiamo più in cuore, ascoltare ed essere ascoltati. Per questo chiedo a tutti i giovani che desiderano rivolgere una domanda di inviarla alla mia email: g.mosciatti@chiesacattolica.it”.