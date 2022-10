Rai Vaticano: Viaggio nella Chiesa di Francesco, una puntata dedicata a “una giornata con il card. Zuppi”

Una giornata con il card. Matteo Zuppi, dall’alba al tramonto. Le telecamere di Rai Vaticano hanno seguito l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Il servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco” in onda domenica 30 ottobre alle 00.25 su Rai1, in replica su Rai Storia domenica 6 novembre alle 12.30 e, per l’estero sui canali di Rai Italia, è il racconto di un giorno trascorso con il cardinale. Preghiera, impegni, incontri. Dialogo e strada: queste le direttrici che da sempre animano l’essere prete per don Matteo Zuppi.

E ancora nella puntata, Assisi centro di spiritualità mondiale. Un luogo che non smette mai di stupire chi è alla ricerca e si pone domande. Un viaggio al cuore della fraternità francescana, ascoltando frati e monache clarisse per capire oggi l’attualità di san Francesco e santa Chiara. Eventi mediatici, incontri tra le religioni, attrazione per laici e fedeli: Assisi è tutto questo e molto altro ancora.

Infine, sessant’anni fa, si apriva il Concilio Vaticano II. Voluto da Giovanni XXIII e condotto e concluso da Paolo VI, il Vaticano II nella testimonianza e nei ricordi di padre Federico Lombardi, gesuita, che per decenni è stato responsabile della comunicazione vaticana. Una vocazione e un servizio ispirati proprio dal Concilio stesso.