Cammino sinodale: Rieti, il 13 novembre incontro per avviare il secondo anno di ascolto

Domenica 13 novembre, presso il Centro pastorale di Contigliano (Rieti), si terrà un momento di spiritualità, condivisione e confronto, al termine del quale saranno presentati i prossimi passi da compiere insieme nel secondo anno di ascolto del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. A darne notizia è il settimanale on line della diocesi laziale, frontierarieti.com. L’amministratore apostolico della diocesi di Rieti, mons. Domenico Pompili, insieme ai referenti diocesani del Cammino sinodale, Silvia Caprioli e Tommaso Cosentini, invitano alla partecipazione i presbiteri e i diaconi, le consacrate e i consacrati, i referenti e i facilitatori del Cammino Sinodale e tutti i laici. “Invitiamo tutte le comunità parrocchiali e le realtà ecclesiali – si legge nella lettera di convocazione – a riprendere in mano la Sintesi diocesana del primo anno di ascolto, restituita a tutta la Chiesa reatina durante la veglia di Pentecoste, per condividerla, non solo con coloro che hanno partecipato ai gruppi sinodali, ma con l’intera comunità parrocchiale o realtà ecclesiale di riferimento, in un momento dedicato”.