Diocesi: Grosseto, si conclude la settima edizione della Settimana della Bellezza

La settima edizione della Settimana della Bellezza giunge al termine nella diocesi di Grosseto. Domani, domenica 30 ottobre, le ultime iniziative in programma, dopo nove giorni fatti di incontri, mostre, laboratori, ascolto di tante voci autorevoli, che hanno fornito contributi arricchenti per educarci sempre e di nuovo a parlare il vocabolario della pace.

“Sì – conferma don Roberto Nelli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale culturale – sono state davvero giornate di altissimo valore. Abbiamo avuto più di venti momenti, con una buona partecipazione di persone. Domenica concludiamo andando al nocciolo del tema della pace. Grazie all’autorevole presenza di mons. Antonio Pitta, prorettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Sacra Scrittura, rifletteremo sul senso ultimo di questa parola, che per noi ha un volto ed un nome: Cristo. Per questo mons. Pitta ci offrirà una meditazione sul versetto della lettera di Paolo agli Efesini: Cristo è la nostra pace! Un messaggio che è fortificante, perché ci impegna a non disperdere energie, ma a concentrare il nostro sguardo e il nostro cuore su Gesù ed imparare da lui a essere operatori di pace”.

L’incontro con mons. Pitta si terrà in cattedrale a partire dalle 16.30. Alle 18, poi, la messa festiva presieduta sempre da don Pitta.