Diocesi: Prato, domani una serata dedicata ai giovani alla scoperta dei santi

Conosciamo i santi, le loro storie e la testimonianza che ci hanno lasciato? In vista della festa di Tutti i Santi del primo novembre, la Pastorale giovanile della diocesi di Prato ha promosso una serata aperta a bambini e ragazzi del catechismo ed a tutti i giovani delle parrocchie. L’iniziativa si chiama Tutti in Paradiso si tiene domenica 30 ottobre, dalle 19, in San Domenico.“Non vuole essere una opposizione a Halloween – tiene a precisare don Marco Degli Angeli, responsabile della Pastorale giovanile diocesana –, ci muove, infatti, il desiderio di parlare di santità, vogliamo raccontare i santi e far capire che non sono persone lontane da noi, ma uomini e donne che hanno valorizzato il loro Battesimo e hanno incarnato la fede fino a diventarne testimoni”.

L’idea della Pastorale giovanile e dell’Ufficio catechistico diocesano, che ha collaborato all’evento, è quella di vivere un vero e proprio momento di festa dove sono previsti dei giochi. “Abbiamo coinvolto i giovani animatori – spiega don Marco Degli Angeli –, saranno vestiti da Santi e racconteranno ai più piccoli la loro storia. Indubbiamente sarà una cosa simpatica e divertente, ma anche utile per conoscere e scoprire la bellezza della vita dei santi”.

Sono previste, inoltre, le esibizioni di giocolieri che renderanno la serata molto suggestiva e coinvolgente. Dopo la cena al sacco nel chiostro di San Domenico, tutti i partecipanti si sposteranno in cattedrale dove saranno accolti dal vescovo Giovanni Nerbini. Qui porteranno la loro testimonianza alcune persone: una consacrata, una giovane coppia e una persona impegnata nelle attività missionarie dell’Operazione Mato Grosso.