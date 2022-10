Parlamento Ue: commissione Covid-19 in Italia. Tappe a Padova, Bergamo e Milano

Una delegazione della commissione speciale sulla pandemia di Covid-19 del Parlamento europeo sarà in missione nel Nord Italia per “raccogliere informazioni sulle principali sfide affrontate durante le prime settimane dell’emergenza Coronavirus”. La visita durerà dal 2 al 4 novembre. Lo comunica il Parlamento europeo in una nota. La delegazione sarà formata da nove eurodeputati, guidata dalla presidente della commissione speciale sulla pandemia di Covid-19 (Covi) del Parlamento Ue, Kathleen Van Brempt. Gli europarlamentari visiteranno Padova, Bergamo e Milano e altre città del Veneto e della Lombardia. Gli eurodeputati approfondiranno “cosa è accaduto durante le prime fasi della pandemia, quale è stata la risposta e quali le principali sfide affrontate, con l’obiettivo di preparare meglio l’Ue a nuove minacce alla salute pubblica”.