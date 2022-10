A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia che ha ispirato la fiction “Doc”. Domani il racconto dei santi delle missioni

Nella puntata di oggi di “A Sua Immagine”, in onda dalle 16 su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra Pierdante Piccioni, il vero dottore a cui è ispirata la fiction “Doc”, interpretata da Luca Argentero. Nel corso della puntata l’incontro con i figli di Piccioni, che racconteranno la fatica di aiutare il padre prima di tutto a riconoscerli, e poi a recuperare il rapporto; con i colleghi, che diranno che dottore è, o è diventato.

A partire da oggi, sabato 29 ottobre, le “Ragioni della Speranza” avrà come protagonista la musica e la sua magia. A commentare il Vangelo torna mons. Dario Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, con specifica competenza per il settore della comunicazione. In ogni puntata, un artista di musica classica si alternerà a uno di musica pop, parlerà della sua storia personale, dei valori della vita e del suo rapporto con questa straordinaria arte. Un dialogo profondo sul potere della musica e sulla sua capacità di illuminare le coscienze. Nella prima puntata l’incontro con il maestro Daniele Gatti.

La puntata di “A Sua Immagine” di domenica 30 ottobre, alle 10.30, si concentra sui santi che hanno fatto la storia delle missioni e che ancora oggi parlano con il loro esempio. Attraverso contributi filmati si racconterà la storia di Annalena Tonelli, missionaria che “scelse di essere per i poveri”. Poi, tappa nella casa natale di santa Francesca Cabrini, che si impegnò per aiutare gli emigranti italiani negli Stati Uniti. Si ripercorrerà la vicenda di san Daniele Comboni e di padre Giuseppe Ambrosoli. Quindi, la storia dei santi protettori delle missioni: san Francesco Saverio e santa Teresa di Lisieux. In quale contesto, con quale spirito cristiano hanno svolto la loro opera questi santi? Che eredità ci hanno lasciato? Cosa resta del loro lavoro? Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con padre Giuseppe Buffon dell’Ordine dei Frati Minori e suor Antonia Del Mas, missionaria del Pime. In collegamento dall’Uganda il padre comboniano Tonino Pasolini. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di San Cataldo a Taranto. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.