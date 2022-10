Papa Francesco: ricevuto in udienza il primo ministro del Lussemburgo

(Foto Vatican Media/SIR)

Nella mattinata di oggi, nel Palazzo Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Xavier Bettel, primo ministro del Granducato di Lussemburgo, il quale, successivamente, si è incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali. Ci si è quindi soffermati su alcune questioni di comune interesse, con speciale attenzione ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato”. “Nel prosieguo della conversazione – continua la nota – si è fatto riferimento, in particolare, alla guerra in Ucraina e all’impegno per la pace. Ci si è pure soffermati su altre questioni di carattere europeo ed internazionale, tra cui la crisi migratoria e la necessità di fornire assistenza ai profughi e rifugiati”.