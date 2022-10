Diocesi: Pozzuoli, lunedì traslazione delle spoglie mortali di mons. Silvio Padoin

È in programma per lunedì 31 ottobre, nel terzo anniversario della scomparsa, il trasferimento delle spoglie mortali di mons. Silvio Padoin, vescovo di Pozzuoli dal 1993 al 2005, dal cimitero di Pieve di Soligo (Tv), sua terra natale, alla chiesa del Santissimo Corpo di Cristo adiacente la cattedrale di San Procolo martire in Pozzuoli. La cerimonia di accoglienza del feretro in terra puteolana prenderà il via alle 10 nel piazzale Sedile dei Nobili al Rione Terra; da qui processionalmente si raggiungerà la cattedrale per la celebrazione della messa. “La Chiesa di Pozzuoli – si legge in una nota – attendeva con ansia il ritorno del vescovo Silvio, grata per aver profuso durante il suo ministero episcopale, il buon odore di Cristo”.