Giornata del Ringraziamento: Cei, il 5 e 6 novembre le celebrazioni a Sessa Aurunca

La diocesi di Sessa Aurunca si prepara ad ospitare la 72ª Giornata nazionale del Ringraziamento promossa dalla Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro e dalla diocesi, in collaborazione con le direzioni nazionali di AcliTerra, Coldiretti, Fai Cisl, Feder.agri., Terra Vi.va e con il patrocinio del Comune di Sessa Aurunca.

“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto (Am 9,14) – Custodia del creato, legalità e agromafie” è il tema di quest’anno. L’evento si aprirà sabato 5 novembre. Dal Teatro Cinema “Corso-Seccareccia”, con la riflessione biblica della biblista Rosanna Virgili si affronterà la prima parte della due giorni con il Seminario di studi: il generale Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati; Gian Carlo Caselli, magistrato e presidente Osservatorio Agromafie; Gabriele Canali, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza affronteranno i temi dell’agricoltura e dell’ambiente, della legalità e agromafie, la centralità del lavoro per lo sviluppo di filiere agro-alimentari competitive e sostenibili.

Parteciperanno al confronto il direttore nazionale dell’Ufficio Cei, don Bruno Bignami, e al vescovo mons. Orazio Francesco Piazza. La sessione sarà moderata da Antonio Maria Mira, giornalista di ‘Avvenire’. Gli studenti del liceo musicale-convitto ‘Agostino Nifo’ di Sessa e del liceo musicale e coreutico ‘Galileo Galilei’ di Mondragone cureranno le introduzioni e gli intermezzi musicali, mentre gli studenti degli istituti superiori ‘Taddeo da Sessa’ e ‘Nicola Stefanelli’ di Mondragone accoglieranno gli ospiti. A seguire la tavola rotonda dei referenti delle associazioni Acli Terra, Coldiretti, Fai Cisl, Feder.Agri-Mcl, Terra Viva con Francesca Ghidini, giornalista Rai 3 Campania.

Il primissimo pomeriggio, invece, sarà affidato a un momento di preghiera e di riflessione animato dall’Ufficio Liturgico della diocesi di Sessa Aurunca con i giovanissimi studenti degli istituti comprensivi ‘San Leone IX’, ‘Caio Lucilio’ e Convitto Nazionale ‘Agostino Nifo’ nel cammino che attraverserà il Centro storico di Sessa. A concludere la rappresentazione in Piazza Castello sul tema della Giornata a cura dei giovani dell’I.S. ‘Agostino Nifo’ di Sessa Aurunca e del liceo ‘Galileo Galilei’ di Mondragone.

La domenica mattina, dopo la celebrazione della messa presieduta da mons. Orazio Francesco Piazza nella chiesa dell’Annunziata e trasmessa in diretta su Rai 1, la benedizione dei mezzi agricoli in piazza XX Settembre.