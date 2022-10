Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata in onda domani le testimonianze di vita dei missionari

Chi sono i missionari di oggi? Quali sono le nuove periferie del mondo dove portare la vita del Vangelo? Come confrontarsi con culture diverse e spesso anche con povertà e bisogni estremi? A dare risposte a queste e altre domande di Eva Crosetta, domani, domenica 30 ottobre, alle 7.30, su Rai Tre, a Sulla Via di Damasco, sarà il comboniano padre Giulio Albanese, attingendo dai suoi diari di viaggio e dalla sua lunga attività di scrittore, giornalista e missionario.

Una puntata che riporta all’attenzione l’impegno costante e quotidiano della Chiesa e dei missionari in zone lontane, povere e, spesso, a rischio, dove ancora è alto il tributo di sangue. Si parte dal Brasile, con la voce di p. Dario Rossi, apostolo della fede tra adolescenti e bambini senza prospettive. Subito dopo, la testimonianza di coraggio di suor Nelly Leon Correo, missionaria di speranza e consolazione in un carcere femminile di Santiago del Cile, tra solitudine, disperazione e soprusi. A Taiwan, in tutt’altra frontiera di missione, opera don Paolo Costa, della Fraternità Missionaria di San Carlo Borromeo, annunciando il cristianesimo con i gesti della carità e della comunione. In coda al programma di Vito Sidoti, la straordinaria prova di fede di suor Gloria Cecilia Narvarez, sequestrata in Africa da jihadisti di Al Qaida. In quegli anni terribili, come san Francesco, ripeteva: “Se ti frustano, benedicili, e che nessuno dopo aver visto i tuoi occhi, se ne vada via senza il tuo perdono”.