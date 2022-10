Diocesi: Fermo, domani il convegno “Dalla terra e dal lavoro dell’uomo” su “L’ecologia integrale”

“L’ecologia integrale”. Sarà questo il tema al centro del XX convegno “Dalla terra e dal lavoro dell’uomo” organizzato dall’associazione culturale Centro studi “Giuseppe Colucci” in collaborazione con la Confraternita del SS. Rosario e l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro e dell’ambiente dell’arcidiocesi di Fermo. La tradizionale iniziativa, promossa per la Festa del creato, si svolgerà domani, domenica 30 ottobre, a Penna San Giovanni. A partire dalle 9.30, dopo il saluto del sindaco Stefano Burocchi, saranno presentati da Roberto Brioschi gli atti del XIX Convegno. Toccherà poi a Paolo Bascioni introdurre le tematiche del convegno di quest’anno. Seguiranno gli interventi di fra Mauro Scoccia su “‘Unirci in un progetto comune’. La conversione dello sguardo in Amoris Laetitia come fondamento di un’ecologia integrale”, di Salvatore Ceccarelli su “La diversità e la cura della Terra” e di Stefania Grando su “Dalla diversità dei campi alla diversità del cibo”. I lavori potranno essere seguiti anche online grazie alla diretta Facebook sulla Pagina del Comune di Penna San Giovanni, che patrocina l’evento.