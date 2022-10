Il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi presiederà nella serata di oggi, sabato 29 ottobre, in cattedrale la veglia conclusiva della Giornata missionaria mondiale sul tema “Di me sarete testimoni”. La liturgia, con inizio alle 21, sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.