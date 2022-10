Parlamento Ue: a Bruxelles 1.400 giovani discutono del futuro dell’Europa

È in corso a Bruxelles il “Level-Up: il Bootcamp” che riunisce 1.400 giovani europei e di altri Paesi per discutere di Europa e del suo futuro. L’evento organizzato dal Forum europeo dei giovani in collaborazione con le istituzioni Ue, terminerà nella giornata di oggi. Il Parlamento europeo ospita i ragazzi tra i 18 e i 30 anni provenienti da oltre 35 Paesi. È presente anche uno stand dell’Anno europeo della gioventù, dotato di una cabina di registrazione che consente ai partecipanti di lasciare i loro messaggi vocali sulla nuova piattaforma digitale della Commissione. Questi messaggi confluiranno nelle discussioni politiche. “L’obiettivo è creare una piattaforma di scambio sul presente e sul futuro dell’Europa, in nove categorie e in 29 lingue”. In agenda oltre 30 workshop su tre temi “Mondo della mobilitazione: rivendicare il nostro posto in politica”, “Mondo dell’organizzazione: unirsi per fare la differenza” e “Mondo della comunicazione: far sentire la nostra voce”.