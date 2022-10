Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, lunedì sera in cattedrale la veglia di preghiera “Santi insieme”

“Santi insieme”. Questo il titolo della veglia di preghiera in programma nella serata di lunedì 31 ottobre a Massa Carrara per iniziativa della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali. Alla vigilia della festa di Ognissanti, il momento di riflessione e preghiera – con inizio alle 21 – offrirà l’occasione per riscoprire la vita spirituale dei santi e fare comunione con loro in concomitanza della solennità dei Santi del 1° novembre.

La veglia, presieduta dal vescovo Mario Vaccari, sarà condotta da dodici brevi scritti di servi di Dio, venerabili e santi che si pongono come guida nel cammino della Chiesa; previsto anche un momento di adorazione eucaristica davanti al Ss.mo Sacramento.