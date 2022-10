Giornata del Ringraziamento: mons. Piazza (Sessa Aurunca), “occasione propizia per riflettere, pregare insieme e generare utili provocazioni”

“Un grande dono per la nostra realtà ecclesiale e per tutto il territorio quello che ci è consegnato dalla Conferenza episcopale italiana nella Giornata del Ringraziamento che si svolgerà a Sessa Aurunca”. Così il vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza, in riferimento alla Giornata che verrà ospitato in diocesi, il 5 e 6 novembre. “Occasione propizia per riflettere, pregare insieme e generare utili provocazioni in un territorio radicato nei valori dell’agricoltura e dell’ambiente”.

Il vescovo riferisce di sentire “come un privilegio” il fatto di “poter ospitare le rappresentanze nazionali e tutti gli ospiti per condividere due giorni di amicizia, attenzione e cura verso un mondo che ha bisogno di tutela e che merita la giusta valorizzazione per la promozione umana e sociale attraverso nomi istituzionali, civili e sociali che sollecitano oggi più che mai la responsabilità verso l’ambiente e il mondo del lavoro, con una visione integrale, secondo i dettami di Papa Francesco”.

“Non è possibile oggi affrontare i temi ecologici senza riservare un’attenzione alla legalità. Ciò vale ancora di più in campo agricolo – spiega don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei –. Ce lo ricordano i vescovi italiani nel loro messaggio per la Giornata del Ringraziamento. La corruzione degrada le campagne e sfrutta il lavoro. La legalità tutela ambiente e lavoratori, contro il caporalato e le ingiustizie. Possiamo favorire le buone pratiche attraverso l’acquisto del cibo non solo buono ma anche giusto”.