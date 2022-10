Diocesi: Pisa, oggi visite straordinarie gratuite al Palazzo arcivescovile

In occasione del restauro di tre opere conservate all’interno del Palazzo arcivescovile, nella giornata di oggi, sabato 29 ottobre, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto apre nuovamente al pubblico le Sale storiche del palazzo con 4 visite guidate gratuite.

Il restauro, interamente finanziato con il contributo della Fondazione Pisa ed eseguito sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza A.B.A.P. di Pisa, ha interessato una tavola del XVI secolo di scuola toscana raffigurante la Madonna in trono con Gesù bambino e santi, e due tele settecentesche, dedicate alla Trinità e santi e a San Luigi Gonzaga. Mentre l’intervento conservativo della tavola dipinta è stato curato dalla restauratrice Anna Triani, il restauro delle tele è stato realizzato da Elena Burchianti ed Elisa Todisco.

Nell’occasione viene presentato il restauro di una tavola quattrocentesca attribuita alla Scuola di Benozzo Gozzoli, eseguito dai restauratori dell’Opera della primaziale Pisana.

Per l’iniziativa “L’Arte ritrovata” le visite sono in programma alle 9.30, alle 11, alle 15.30 e alle 17.