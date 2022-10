Povertà educativa: Catania, si presenta il progetto “Zero, Tre…Via!”

Sabato 5 novembre alle 11.30, presso il Centro Zo a Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Zero, Tre…Via!”, vincitore del bando “Comincio da zero” promosso dall’Impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Ha lo scopo di incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori della città in cui si registra una maggiore necessità: Librino, San Giovanni Galermo, Nesima/Monte Po, Villaggio Dusmet.

Interverranno: Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania; Maurizio Lanza, direttore generale Asp di Catania; Salvatore Pappalardo, vicedirettore della Caritas diocesana; Giuliana Gianino, presidente dell’associazione Talità Kum