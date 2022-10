Regno Unito: Sunak premier. Longley (analista), “unico politico in grado di darci un governo stabile”

(Foto ANSA/SIR)

“Non c’è dubbio che quello di cui ha bisogno il Regno Unito, in questo momento, è di rientrare nel mercato unico europeo e nell’unione doganale. Soltanto questa via porterebbe il Paese fuori dal caos economico e riparerebbe i danni fatti alla sua reputazione internazionale dalle precedenti gestioni di Boris Johnson e Liz Truss. Non sono sicuro, però, che Rishi Sunak, il nuovo leader Tory, che diventerà presto premier, avrà il coraggio di percorrere questa strada anche se sono molto contento che sia stato eletto. Certo è l’unico politico, in questo momento, in grado di garantirci un governo stabile del quale abbiamo disperatamente bisogno”. Con queste parole Clifford Longley, commentatore cattolico per la Bbc, ex corrispondente religioso del “Times” e del “Daily Telegraph”, commenta l’elezione di Rishi Sunak, 42 anni, a guida del partito conservatore e a primo ministro, il primo premier indiano della storia del Regno Unito. “Ho grande stima di Sunak che ha alti standard di moralità – sottolinea Longley –, come ha dimostrato quando ha tolto il suo sostegno all’ex premier Boris Johnson, colpevole di aver organizzato festini a Downing street in violazione delle norme Covid. Ha una carriera nell’alta finanza alle spalle ed ha dimostrato grande competenza, quando è stato ministro delle finanze e del Tesoro, durante la pandemia. Nelle sue mani il partito conservatore e il Paese sono al sicuro anche se I danni fatti negli ultimi mesi sono enormi e non tutti riparabili”.