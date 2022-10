Papa Francesco: Macron arrivato in Vaticano per l’udienza con il Papa

(Foto Vatican Media/SIR)

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è arrivato in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. Comincia così la seconda giornata del capo dell’Eliseo a Roma, che ieri lo aveva visto all’incontro per la pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con i leader religiosi mondiali. A seguire, un incontro informale di circa un’ora con la neo presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, definito da Palazzo Chigi “cordiale e proficuo” su temi come energia, Ucraina, economia e migrazioni. Nella serata di ieri, infine, un “bagno” di folla a Trastevere, per la cena con i vertici di Sant’Egidio nella sede romana della Comunità. Al termine dell’udienza con Papa Francesco in Vaticano, Macron salirà al Quirinale per l’incontro con il presidente Mattarella.