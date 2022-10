Diocesi: Acireale, morto don Orazio Triolo

È morto, a 76 anni, don Orazio Triolo, presbitero della diocesi di Acireale.

Nato ad Acireale il 15 giugno 1946, fu ordinato presbitero il 16 dicembre 1974 nella chiesa San Paolo di Acireale da mons. Ignazio Cannavò, allora vescovo ausiliare della diocesi acese. Entrò a far parte dell’Ordine Domenicano dei Frati predicatori di Sicilia e per le sue appropriate doti e zelo sacerdotale, il vescovo del tempo, mons. Giuseppe Malandrino, d’intesa con il priore Provinciale Fra’ Vincenzo Romano, O.P., lo nominò parroco della comunità parrocchiale di Solicchiata. Nel 1999, per un anno circa, svolse il suo ministero anche nella comunità parrocchiale “Maria Ss. del Rosario” in Passopisciaro. Nel 2005 venne incardinato in diocesi dall’allora vescovo, mons. Pio Vittorio Vigo. I funerali saranno celebrati martedì 25 ottobre, alle 16, nella chiesa “Sacro Cuore di Gesù” di Solicchiata in Castiglione di Sicilia.