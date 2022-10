Verso il Giubileo: Roma, il 26 ottobre l’evento “Tra due Giubilei” con mons. Fisichella

“Tra due Giubilei: 2015 – 2025”. Si intitola così l’evento in programma a Roma mercoledì prossimo, 26 ottobre (Aula Volpi – via del Castro Pretorio 20), per la presentazione delle indagini sul Giubileo della Misericordia, celebrato per volere di Papa Francesco nel 2016 (Aula Volpi – via del Castro Pretorio 20), e l’avvio delle ricerche sul Giubileo della Speranza, indetto da Bergoglio per il 2025. A promuovere l’evento, che sarà ospitato nell’Università Roma Tre e verrà presieduto da mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, è organizzata dalla sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del citato dicastero pontificio. I volumi che si riferiscono ai due Giubilei sono tutti pubblicati da Francoangeli-Milano. Il 26 ottobre, Rosanna Memoli ed Alessandra Sannella introdurranno il volume “Pellegrini del Giubileo della Misericordia”, mentre Fabio Introini e Giovanni Delli Zotti presenteranno i volumi “Il Giubileo della Misericordia in Lombardia” e “Il Giubileo della Misericordia a nord-est”. A Francesca Guarino spetterà il compito di illustrare il volume “Visabilità”, mentre Giacomo Di Gennaro, Maurizio Esposito ed Andrea Procaccini dibatteranno sui volumi “La pena tra misericordia e afflizione” e “Il Giubileo dei detenuti a Napoli”. Barbara Maussier parlerà del volume “Andria Misericors”, mentre Ippolito Notarnicola ed Alessandro Stievano commenteranno il volume “Prendersi cura”. A seguire, Gianmarco Bonavolontà e Roberto Cipriani proietteranno il film “Oltre il limite”, mentre Costantino Cipolla motiverà le indagini sul Giubileo della Speranza. Conclude i lavori suor Veronica Amata Donatello.