Tv2000 trasmette in diretta domani, martedì 25 ottobre, alle 16.30, dal Colosseo l’incontro di preghiera per la pace presieduto da Papa Francesco dal titolo “Il grido della pace religioni e culture in dialogo”, promosso dalla Comunita’ di Sant’Egidio. Approfondimenti nello speciale del programma “Il diario di Papa Francesco” che introduce l’evento, alle 16.