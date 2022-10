Papa Francesco: si iscrive con un “clic” alla Gmg di Lisbona

(Foto Vatican Media/SIR)

“Incoraggio tutti a sostenere i missionari con la preghiera e con la solidarietà concreta, affinché possano proseguire nel mondo intero l’opera di evangelizzazione e di promozione umana”. E’ l’invito del Papa, al termine dell’Angelus di ieri, giornata in cui si celebrava la Giornata Missionaria Mondiale. Subito dopo Francesco, cliccando su un tablet, si è iscritto alla Gmg che si svolgerà a Lisbona il prossimo agosto. “Ho invitato due giovani portoghesi ad essere qui con me mentre mi iscrivo anch’io come pellegrino”, ha annunciato il Papa: “Lo farò adesso… Ecco, mi sono iscritto. Tu, ti sei iscritta? Fallo… E tu ti sei iscritta? Fallo… Ecco, rimanete qui”. “Cari giovani, vi invito ad iscrivervi a questo incontro nel quale, dopo un lungo periodo di lontananza, ritroveremo la gioia dell’abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni, di cui abbiamo tanto bisogno!”, l’appello del Papa.