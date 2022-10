Armenia: messa per la pace domani a Roma presieduta dal card. Parolin nella Basilica di Santa Maria Maggiore

Domani, martedì 25 ottobre alle 15.30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma sarà celebrata una messa dedicata alla Pace in Armenia. E’ una nota diffusa oggi dall’ambasciata della Repubblica di Armenia presso la Santa Sede a farlo sapere. Sarà presieduta dal card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede in occasione del 30° Anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l’Armenia e la Santa Sede. Sarà presente il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica d’Armenia Ararat Mirzoyan che porterà un saluto. Sono stati invitati a partecipare membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, rappresentanti del mondo ecclesiastico e politico, giornalisti, e membri della comunità armena. In un’intervista rilasciata alla Sezione Armena della Radio Vaticana – Vatican News, l’ambasciatore d’Armenia presso la Santa Sede Garen Nazarian ha affermato che “questo trentesimo anniversario è per noi la migliore opportunità, basata sugli stessi valori cristiani, sui risultati del passato e su una visione comune per il futuro, per approfondire ed estendere ulteriormente le relazioni bilaterali con la Santa Sede”. Per l’occasione l’auspicio dell’ambasciatore è che “la Santa Messa e le preghiere possano contribuire al raggiungimento della vera pace, quella pace di cui l’Armenia e tutto il mondo hanno bisogno oggi più che mai”.