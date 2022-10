Papa Francesco: Macron lascia il Vaticano per salire al Quirinale, questo pomeriggio al Laterano

Il presidente francese Macron ha lasciato il Vaticano alle 13.15, secondo quanto riferisce l’Eliseo. Il corteo di auto con il seguito si dirige ora verso il Quirinale, dove secondo il programma ufficiale è previsto il pranzo con il presidente Mattarella. L’ultima tappa della trasferta romana, cominciata ieri, sarà a San Giovanni in Laterano, dove Macron si recherà intorno alle 15 in qualità di “primo e unico protocanonico d’onore del Capitolo lateranense”. È previsto un incontro con i membri del Capitolo, alla presenza del card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Tutti i presidenti francesi, infatti, sono protocanonici d’onore del Capitolo di San Giovanni in Laterano per una tradizione risalente ai Re Francesi, ripristinata negli Anni Cinquanta. La visita al Laterano non era nel programma ufficiale della trasferta, ma è stata annunciata dallo staff dell’inquilino dell’Eliseo.