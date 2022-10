Diocesi: Cremona, dal 29 ottobre al 3 dicembre al Museo una mostra con le opere del maestro Gianmaria Potenza

(Foto: diocesi di Cremona)

Dal 29 ottobre al 3 dicembre, presso il Museo diocesano di Cremona, sarà allestita la mostra “Arte sacra Arte spirituale” con le opere del maestro Gianmaria Potenza, artista, scultore e designer autore dei nuovi arredi sacri della cattedrale di Cremona realizzati nell’ambito dell’adeguamento liturgico del presbiterio, che saranno ufficialmente svelati il prossimo 6 novembre in occasione della Messa di dedicazione del nuovo altare.

Con questa esposizione, che anticipa di una settimana l’inaugurazione dei nuovi arredi sacri, la diocesi di Cremona presenta l’artista alla sua comunità. La mostra, infatti, indaga l’arte del maestro Potenza con un focus particolare sull’elemento di spiritualità che traspare dalle sue opere, che non riguarda solamente i soggetti puramente religiosi, ma lo stile della sua ricerca e produzione artistica in toto.

In mostra, secondo un ordine cronologico, saranno i lavori di arte sacra realizzati da Gianmaria Potenza dagli anni Sessanta a oggi. Numerose testimonianze dell’Archivio Potenza, tra fotografie, bozzetti e modelli, mostreranno la straordinaria ricchezza di materiali, varietà di tecniche e fantasia dei soggetti rappresentati. Alcune sculture in bronzo, policombustioni e carte fatte a mano completeranno, arricchendola, l’esperienza di visita.

Il filo rosso che collega idealmente le opere in mostra sarà la ricerca di una dimensione “spirituale”, che può essere indagata in diversi elementi della sua arte, tra cui il processo creativo, la fantasia e giocosità delle sue opere, così come il retaggio storico e culturale di Venezia, che le opere sono in grado di narrare e trasmettere.

“Ho colto con molto entusiasmo l’invito del vescovo e della diocesi di presentare i miei lavori nelle bellissime sale del Museo diocesano – commenta l’artista –. Anche per me è stato un momento per ripercorrere e ricordare con commozione e orgoglio alcune tappe della mia carriera. Spero che questa mostra lasci qualcosa a questo luogo e ai suoi visitatori, soprattutto lo spirito con cui ho disegnato i nuovi arredi sacri della cattedrale”.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 29 ottobre, alle 11, presso il Museo diocesano, alla presenza del vescovo Antonio Napolioni, sarà visitabile sino al 3 dicembre secondo gli orari di apertura del museo: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.