Persone con disabilità: Cei, il 2 e il 3 dicembre evento in Vaticano e incontro con Papa Francesco

(Foto archivio)

“O tutti o nessuno!” è il titolo scelto per la Giornata internazionale delle persone con disabilità promossa a Roma, il 2 e 3 dicembre, dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei. Un programma ricco di incontri che si aprirà venerdì 2 dicembre con alcune visite culturali. Il giorno seguente è prevista, invece, una celebrazione eucaristica sull’altare della Basilica di San Pietro presieduta da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. A seguire, una catechesi sulle orme di San Pietro e subito dopo le persone con disabilità potranno incontrare Papa Francesco in udienza privata. L’evento si concluderà nel pomeriggio con un incontro on line sul tema “Dal diritto di indipendenza al bisogno di appartenenza nella società e nella comunità cristiana”. Tutti gli incontri saranno accessibili in Lis e con servizio di sottotitolazione. È possibile iscriversi entro il 15 novembre al seguente link.