Festa del Dipavali: Mattarella, “tolleranza, ascolto reciproco e mutua comprensione trovino quotidianamente concreta applicazione”

“La lieta ricorrenza odierna, che celebra ed esalta la tolleranza, l’ascolto reciproco e la mutua comprensione, ci incoraggia a impegnarci affinché tali valori trovino quotidianamente concreta applicazione, in seno alle nostre società come anche al livello internazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della festività del Dipavali.

Il Capo dello Stato porge “sinceri auguri a tutti gli induisti residenti nel nostro Paese” e rinnova “le più sincere felicitazioni a quanti celebrano oggi il Dipavali in Italia”.