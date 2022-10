Papa Francesco: anche l’Ucraina tra i temi dell’udienza con il presidente Macron

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato circa un’ora il colloquio privato tra il Papa e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, accompagnato da sua moglie Brigitte, il quale successivamente ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati su questioni di carattere internazionale, a cominciare dal conflitto in Ucraina, con speciale riguardo per la situazione umanitaria. Particolare considerazione è stata dedicata anche alla regione del Caucaso, al Medio Oriente e all’Africa”. Il Santo Padre ha donato al Capo dell’Eliseo una medaglia in bronzo, incorniciata nel marmo, raffigurante San Pietro e il colonnato. Si tratta della riproduzione di una medaglia celebrativa della posa della prima pietra del braccio sinistro del Colonnato della basilica di San Pietro, da parte di Papa Alessandro, il 28 agosto 1657, testimonianza del progetto originario del Berini, che prevedeva un terzo braccio, mai realizzato, a chiudere la piazza. Nella medaglia, inoltre, si vede una sola fontana, in asse con l’obelisco, anziché le due che furono realizzate. A Macron, come a tutti i Capi di Stato, il Santo Padre ha donato i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Il presidente Macron ha donato al Papa una prima edizione in francese dell’opera “Per la pace perpetua” di Immanuel Kant. Salutando il Papa, al termine dell’udienza, Brigitte Macron gli ha rivelato: “Prego per lei ogni mattina”. Quella odierna è la terza udienza tra il Papa e il presidente francese, dopo quella del 26 giugno 2018 e quella del 26 novembre 2021.