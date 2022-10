Ucraina: Milano, sabato 29 ottobre concerto a favore delle missioni dei Cappuccini a sostegno della popolazione colpita dalla guerra

(Foto: Frati Cappuccini Milano)

La chiesa di Santa Maria alla Fonte, a Milano, retta dai frati Cappuccini, sarà la cornice di un nuovo evento musicale all’insegna della solidarietà.

Sabato 29 ottobre alle ore 21, la “chiesina rossa” cara ai milanesi, ospiterà un concerto di musica barocca proposto dal Trio Fontana, ensemble fondato dal violinista di Kiev Artem Dzeganovskyi. Titolo: “Passacaglia Ucraina”. Il repertorio è tratto dai compositori italiani del XVII secolo.

La partecipazione è con offerta libera fino a esaurimento dei posti e il ricavato sarà devoluto a 36 frati Cappuccini che hanno deciso di non abbandonare l’Ucraina per sostenere la popolazione locale travolta dalla guerra.

Purtroppo, le ostilità in Ucraina non accennano ad arrestarsi. Quasi ogni giorno, a partire da marzo 2022, i frati hanno inviato aggiornamenti sulla situazione: un vero e proprio diario di guerra che descrive la quotidianità della gente e dei volontari che si occupano della distribuzione degli aiuti umanitari provenienti dall’estero.

“Nonostante le numerose difficoltà, i nostri confratelli continuano a svolgere con coraggio e tenacia la loro missione e il ministero pastorale a cui sono votati – spiega il rettore di Santa Maria alla Fonte, fra Mauro Miselli -. Attraverso l’iniziativa del concerto, vogliamo fare appello al buon cuore dei milanesi affinché, con un piccolo gesto, ci aiutino a sostenere chi lotta ogni giorno nel nome della pace e della speranza”.