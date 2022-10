Eurobarometro: “Europei preoccupati per l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute e l’ambiente”

“Gli europei sono preoccupati per l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute e l’ambiente”. Lo attesta Eurobarometro con un sondaggio diffuso oggi. “Sono in molti a ritenere che industria, autorità pubbliche e datori di lavoro debbano fare di più per migliorare la qualità dell’aria”. Gli intervistati “sono nettamente favorevoli a un approccio internazionale o europeo per migliorare la qualità dell’aria e l’ampia maggioranza di quanti hanno sentito parlare delle norme Ue in materia afferma che dovrebbero essere rafforzate”.

Virginijus Sinkevičius, commissario per l’ambiente, commenta: “tutti vogliono respirare aria pulita: chi vive nelle città, chi soffre d’asma, chi vive in prossimità di impianti industriali, tutti hanno la stessa preoccupazione e chiedono all’Unione d’intervenire. La Commissione guiderà l’azione con una proposta ambiziosa volta a rafforzare le norme dell’Ue sulla qualità dell’aria”. “Gli europei in gran parte ritengono che le malattie respiratorie (89%), l’asma (88%) e le malattie cardiovascolari, che causano gravi problemi nei loro Paesi, siano dovute all’inquinamento atmosferico”. “Quasi la metà degli intervistati ritiene che la qualità dell’aria sia peggiorata negli ultimi dieci anni (47%)”; il dato indica tuttavia un calo di 11 punti percentuali rispetto al 2019.