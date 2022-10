Governo: Notarstefano (Azione cattolica), “da valutare alla prova dei fatti. Noi teniamo la barra dritta sui valori costituzionali”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ritengo doveroso formulare gli auguri alla presidente Meloni e ai nuovi ministri. Tra le istituzioni della nostra Repubblica, il governo elabora e persegue una visione organica di azione politica per realizzare l’interesse generale. Se ci mettiamo dalla prospettiva del nostro patto costituzionale, non possiamo pensare a un governo che lasci indietro persone e categorie per perseguire politiche parziali e discriminanti, né pensare che ci siano cittadini consapevoli che facciano il tifo per il fallimento dell’esecutivo. Augurare buon lavoro al governo che è nato non è un atto formale ma un gesto di maturità democratica, di fiducia verso le istituzioni nel loro complesso e delicato equilibrio”. Lo afferma Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica, in un’intervista che appare oggi sul portale dell’associazione.

Anche lei celebra – gli si chiede – come storico l’avvento di una donna a Palazzo Chigi? “La nostra associazione ha una consolidata esperienza di corresponsabilità tra donne e uomini a ogni livello, dalla parrocchia al centro nazionale. Anzi, forse in tanti anni partiti e istituzioni avrebbero potuto mutuare qualcosa di questo nostro riuscito modello, che tra l’altro è anche un modello intergenerazionale perché analogo senso di corresponsabilità è trasversale tra adulti, giovani, adolescenti, ragazzi e bambini”.

Rispondendo a un’altra domanda della redazione, afferma: “L’Azione cattolica non ha ruoli precostituiti da assumere verso alcun tipo di governo. Alcuni rischi li vediamo, ovvero di passi indietro, ad esempio, sulla transizione ecologica, sulla solidarietà e l’accoglienza, sulla proiezione internazionale del Paese. Tuttavia è giusto aspettare la prova dei fatti. Da parte nostra, la barra sarà sempre dritta sul rispetto dei valori costituzionali e sull’indicazione alla politica dei principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa, principi da custodire con sapienza, da mediare con prudenza e che non possono essere strumentalizzati dagli interessi di qualsiasi parte, destra, sinistra o centro”.