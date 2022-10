Libri: arriva in libreria storie, meditazioni, pensieri spirituali di don Primo Poggi

Arriva in libreria “In compagnia di don Primo. Storie, meditazioni, pensieri spirituali di don Primo Poggi”. L’autore è Sergio Carriero, salesiano cooperatore, docente di Sociologia delle Religioni presso l’Issr “SS. Ap. Pietro e Paolo”– Area Casertana-Capua (Ce). Contiene i contributi di: Giancarlo Covino, architetto, illustratore, vignettista, e Luca Caiazzo, blogger, autore, animatore sociale e culturale, docente di Religione cattolica.

Il volume contiene le meditazioni di don Primo, “ancora una volta, specchio dei suoi occhi e della sua grande anima”. Il suo un calendario spirituale: ogni giorno dell’anno, ogni singolo giorno è guidato da un pensiero, una gnòme. “Seguirne con costanza e leggerezza il ritmo, tenere il passo della fatica dell’alba che si leva e si schiude e della sera che dilaga e impaura, non potrà che giovare alla fatica del nostro cammino – si legge nella prefazione -. È questa la sensazione straordinaria che avverti quando posi gli occhi sulle parole essenziali e lucide di don Primo: hanno il potere taumaturgico di un balsamo che ha in sé il sapore e l’odore dei fili d’erba umili e tenaci e gli occhi buoni dei cani di strada, a ricordarti che nel tormento della tua inquietudine non sei solo, perché la mano di Dio, non so come, ti sorregge e balugina anche a notte fonda in un brillìo fosforescente”.