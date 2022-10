60° Concilio Vaticano II: Brescia, domani serata di riflessioni e testimonianze. Sarà presentato il volume “Giovanni XXIII. Il Vaticano II un Concilio per il mondo”

Una serata di riflessioni e testimonianze in occasione della ricorrenza dei 60 anni dall’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II. È quella in programma domani, martedì 25 ottobre, a Brescia per iniziativa dell Ce.Doc., in collaborazione con “La Voce del Popolo” e la Consulta diocesana delle associazioni laicali. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare a Brescia il recente libo “Giovanni XXIII. Il Vaticano II un Concilio per il mondo” (Bolis edizioni) di mons. Ettore Malnati, teologo e vicario per il Laicato e la cultura della diocesi di Trieste, e di Marco Roncalli, saggista e storico.

La serata sarà ospitata dalle 20.30 presso il Salone Montini di Palazzo San Paolo in via Tosio. Dopo i saluti introduttivi di don Carlo Tartari, vicario episcopale per la Pastorale e i laici, e di Michele Busi, presidente del Ce.Doc., interverranno gli autori del volume. Mons. Malnati parlerà de “Il Vaticano II un Concilio per il mondo” mentre Roncalli approfondirà “L’idea e la preparazione del Concilio”. Spazio poi alle testimonianze di Bruno Frugoni, già presidente dell’Azione Cattolica diocesana e di Saverio Todaro, segretario della Cdal. Coordinerà l’incontro Luciano Zanardini, direttore de “La Voce del Popolo”.