Tutela minori: Kaladich (Fidae), “è priorità. Al via corso di formazione per docenti su abusi e bullismo”

“Oggi è più che mai importante puntare sulle giovani generazioni, raccogliamo perciò l’invito del Consiglio permanente Cei che ci spinge a dialogare sempre di più con i nostri giovani senza pregiudizi ma con la consapevolezza che siamo chiamati, come educatori, a guidarli e fargli comprendere le loro competenze e i loro punti deboli” Così la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, ha commentato la nota diramata dalla Cei a chiusura dei lavori del Consiglio permanente. Durante l’incontro dei vescovi italiani è stato anche sottolineato l’impegno della Chiesa contro la piaga degli abusi su minori e persone vulnerabili. “Come Fidae abbiamo organizzato anche quest’anno il corso di tutela dei minori e contrasto al bullismo – ha continuato Kaladich – perché siamo consapevoli che questi fenomeni vanno combattuti alla radice, attraverso la formazione e la sensibilizzazione dei docenti. Il corso, che si occupa del quadro normativo, della prospettiva pedagogica e poi dell’applicazione del Sistema gestione per la protezione dei minori, una prassi di riferimento creata da Fidae e Uni – Ente italiano di normazione già nel 2018, partirà nei prossimi giorni in tre sedi: Caserta – Torino – Venezia”.